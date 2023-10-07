نتنياهو للاسرائيليين : الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا

هبة بريس - وكالات

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وأضاف نتنياهو في حديث له ليل السبت:

سنضرب حماس حتى النهاية وسنثأر لهذا اليوم الأسود.

في غزة مدينة الشر التي يختبأ فيها قادة حماس، أقول لمواطنيها أخرجوا الآن سنضرب بطل قوة.

نصلي جميعا من أجل شفاء المصابين والرهائن.

أقول لحماس أنتم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن.

تحدثت مع بايدن وأشكره على تصريحاته القوية والواضحة.

نحن نواجه هذه المعركة معا هذه الحرب ستستغرق وقتا وأيام صعبة تنتظرنا لكننا سننتصر.

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