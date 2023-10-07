الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

2023-10-07 / 20:27
5
هبة بريس - متابعة

اعتبر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، إن قتل المدنيين لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان يكون وسيلة لحل اي نزاع و لا الدفاع عن اي قضية مهما كانت عادلة ، وذلك على خلفية تطور الأحداث بالأراضي الفلسطينية.

و حمل الكاتب الاول الاتحاد الاشتراكي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تصعيد عسكري متواصل مضيفا إن “تنكر دولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وانغلاق أفق التسوية السياسية ووأد آمال السلام و غطرسة قوات الاحتلال والمستوطنين بفرض الاجراءات الأحادية الجانب وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية بالاقتحامات اليومية والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا”.

و ناشد لشكر المنتظم الدولي و خاصة القوى المحبة للسلام بتحمل مسؤولياتها درءاً لاي تصعيد او دخول في دوامة انتقامية قد تقود المنطقة برمتها الى الجحيم بحسب تعبيره .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

إيلون ماسك يتوقع هبوط “سبيس اكس ” على المريخ…

2023-10-07 / 22:25
Photo of أكادير : قـ..ـاتل وحارق جثة شاب يتحايل على أسئلة القاضي ويدعي أنه ” مجنون”

أكادير : قـ..ـاتل وحارق جثة شاب يتحايل على أسئلة…

2023-10-07 / 21:54
Photo of متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري سجن فاس

متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري…

2023-10-07 / 20:03
Photo of الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة للمقاومة الفلسطينية

الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة…

2023-10-07 / 19:44
Photo of “البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

“البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

2023-10-07 / 19:06
Photo of “طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر (1973)

“طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر…

2023-10-07 / 18:35
Photo of أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم يباشر أي تحقيق

أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم…

2023-10-07 / 17:37
Photo of الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

2023-10-07 / 16:50
Photo of إحالة عمدة فاس ونائبه البوصيري وموظفين أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف

إحالة عمدة فاس ونائبه البوصيري وموظفين أمام الوكيل العام…

2023-10-07 / 16:22
Photo of اولاد التايمة : إستمرار حملة الدرك لمكافحة المخدرات والخمور

اولاد التايمة : إستمرار حملة الدرك لمكافحة المخدرات والخمور

2023-10-07 / 15:56

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق