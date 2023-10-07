الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

هبة بريس - متابعة

اعتبر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، إن قتل المدنيين لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان يكون وسيلة لحل اي نزاع و لا الدفاع عن اي قضية مهما كانت عادلة ، وذلك على خلفية تطور الأحداث بالأراضي الفلسطينية.

و حمل الكاتب الاول الاتحاد الاشتراكي الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تصعيد عسكري متواصل مضيفا إن “تنكر دولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وانغلاق أفق التسوية السياسية ووأد آمال السلام و غطرسة قوات الاحتلال والمستوطنين بفرض الاجراءات الأحادية الجانب وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية بالاقتحامات اليومية والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا”.

و ناشد لشكر المنتظم الدولي و خاصة القوى المحبة للسلام بتحمل مسؤولياتها درءاً لاي تصعيد او دخول في دوامة انتقامية قد تقود المنطقة برمتها الى الجحيم بحسب تعبيره .

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