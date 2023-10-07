متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري سجن فاس

2023-10-07 / 20:03
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هبة بريس _ فاس

علمت “هبة بريس” من مصادرها ، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمر مساء اليوم السبت 7 أكتوبر الجاري ، بمتابعة 11 متهما كانوا موضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية بإيداعهم سجن بوركايز، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات خطيرة عرفها المجلس الجماعي لفاس .

ووفق ذات المصادر فقد قرر الوكيل العام باستئنافية فاس متابعة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 17 أكتوبر الجاري من أجل جرائم متعددة تتعلق بالاختلاس والتبدبد والتزوير، وغيرها.

قرار الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، شمل أيضا مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء، فيما تقرر متابعة عمدة فاس التجمعي عبد السلام البقالي و كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الدريسي في حالة سراح.

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‫3 تعليقات

  1. يجب التحقيق مع كل نواب الرئيس لانهم جميعا فاسدون وخاصة المكلفين بالتعمير والمنتمبن لمقاطعة ازواغا

  2. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ ومااكترهم ضحاياه:

    جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة

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