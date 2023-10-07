أمازون تطلق أول قمرين تجريبيين ضمن شبكتها للإنترنت

2023-10-07 / 19:49
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هبة بريس - وكالات

أطلقت أمازون، الجمعة من ولاية فلوريدا الأمريكية، إلى الفضاء أول نموذجين أوليين لأقمار صناعية ضمن شبكة الإنترنت المزمعة الخاصة بها (كايبر)، وهي خطوة أولى للشركة قبل أن ترسل الآلاف من الأقمار الصناعية الأخرى إلى المدار لتبث خدمات الإنترنت على الصعيد العالمي وتنافس ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

وانطلق صاروخ من طراز (أطلس 5) تابع لائتلاف الإطلاق المتحد ويحمل شعار أمازون من كيب كانافيرال حاملا قمرين صناعيين تجريبيين ضمن شبكة كايبر، وهي مهمة طال انتظارها. وكانت أمازون تعتزم في بادئ الأمر استخدام صواريخ مختلفة.

وتهدف المهمة إلى اختبار أول قطع تكنولوجية من أمازون في الفضاء، إذ يتطلع عملاق التجارة الإلكترونية وخدمات الويب إلى نشر 3236 قمرا صناعيا آخر خلال الأعوام القليلة المقبلة وتوفير خدمة الإنترنت عريضة النطاق على الصعيد العالمي، وهو إنجاز تستهدفه شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك بخمسة آلاف قمر صناعي لشبكة ستارلينك موجودة في المدار.

وتعهدت أمازون باستثمار عشرة مليارات دولار في مشروع كايبر الخاص بها الذي أُعلن في 2019، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه سبيس إكس تشغيل أول مركبات ستارلينك الفضائية.

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