بالفيديو.. سرقة غريبة على متن القطار

وكالات

تداول عدد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق سرقة غريبة في الهند حيث قام لص مختبئ بين الأدغال بخطف هاتف محمول من يدي أحد الركاب على متن قطار متحرك.

ويبدو أن أحد الركاب يصور مشاهد من على متن قطار متحرك لحظة السرقة، فيما لم يتردَّد اللص من نشر المقطع المسجل.

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