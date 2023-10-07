بالفيديو.. سرقة غريبة على متن القطار
وكالات
تداول عدد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق سرقة غريبة في الهند حيث قام لص مختبئ بين الأدغال بخطف هاتف محمول من يدي أحد الركاب على متن قطار متحرك.
ويبدو أن أحد الركاب يصور مشاهد من على متن قطار متحرك لحظة السرقة، فيما لم يتردَّد اللص من نشر المقطع المسجل.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
هذا ليس من خصال هذه الجريدة العزيزة على قلوبنا
تضع صورة قطار مغربي أما الموضوع فيتعلق بدولة أخرى
هذا النوع من التضليل لجذب القراء لا يجب أن يجد له حيز في هذه الجريدة
هبة بريس لها جمهورها و يجب عليها احترامه
و شكراً
في هذا الزمان علينا جميعا الإنتباه كثيرا..
سرقة غريبة واللصوص يتواجدون في كل مكان..
كان على الشاب أن لا يخرج هاتفه أثناء التصوير..
إنعدمت الثقة وكثر الكذب والنفاق والسرقة والخداع وو..
اللهم اهدينا ودرنا إليك ردا جميلا..
كثرت السرقة والغش والنصب .الى أين أنت ذاهبة بنا يا دنيا ..
في بلاد الهند ترى العجب العجاب اكل شيء ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله أظهر وجهه وهو يوثق سرقة على المباشر..
اللص نصب فخ وكمين لنفسه..
يجب اعتقاله لان الفيديو شاهد عليه ..