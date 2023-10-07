صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بالفيديو.. سرقة غريبة على متن القطار

2023-10-07 / 20:11
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وكالات

تداول عدد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق سرقة غريبة في الهند حيث قام لص مختبئ بين الأدغال بخطف هاتف محمول من يدي أحد الركاب على متن قطار متحرك.

ويبدو أن أحد الركاب يصور مشاهد من على متن قطار متحرك لحظة السرقة، فيما لم يتردَّد اللص من نشر المقطع المسجل.

 

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‫11 تعليقات

  1. هذا ليس من خصال هذه الجريدة العزيزة على قلوبنا
    تضع صورة قطار مغربي أما الموضوع فيتعلق بدولة أخرى
    هذا النوع من التضليل لجذب القراء لا يجب أن يجد له حيز في هذه الجريدة
    هبة بريس لها جمهورها و يجب عليها احترامه
    و شكراً

  9. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله أظهر وجهه وهو يوثق سرقة على المباشر..

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