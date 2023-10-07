الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة للمقاومة الفلسطينية

هبة بريس - اس.ب

يوم بعد يوم، يتأكد بالملموس، أن موقف النظام العسكري الحاكم في الجزائر من القضية الفلسطينية وخطابات الدعم لايعدو كونه “عنتريات” تجد لها مكانا فقط بين أبواق المرادية وصفحات فايسبوكية ممولة من عائدات البترول،حيث ينكشف زيفها عند أول اختبار .

الشاهد على ماجرى ذكره, أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومنذ تسلمه مفاتيح قصر المرادية في انتخابات “تمثيلية” ، لم يتوانى في ترديد اسطوانة الدعم الجزائري لفلسطين وتأكيد موقف العداء تجاه الدولة العبرية واستعداد بلاده لتقديم دعم عسكري للمقاومة ان استدعت الضرورة ، اذ سرعان ما اتضح زيف خطابات العسكر عن أول منعرج حقيقي بعد اعلان حماس “طوفان الأقصى” أمام تدوينات لنشطاء بينهم جزائريين تذكر تبون وحاشيته بوعود “القوة الضاربة ” .

تبون الذي لم يجد الى حدود كتابة هذه الأسطر الكلمات “التمثيلية” لصياغة بيان “الادانة” ، اكتفى عبر ذبابه الالكتروني ارسال مائات الآلاف من وسوم الاعجاب لفيديوهات “المقاومة” وهي تأسر عدد من المستوطنين ، الى جانب الاف التعاليق المشيدة “بطوفان الأقصى ” في وقت ينتظر فيه الفلسطينيون الدعم الجزائري الذي لطالما وعد به نظام جزائري عسكري ينطبق عليه قول الشاعر الأندلسي “كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد “.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0