مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء “طوفان الأقصى”

2023-10-07 / 19:12
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هبة بريس - وكالات

أعلن السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، أنه ستتم معاقبة المسئولين عن الهجوم الكبير الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل.

وفي تصريحات لإذاعة “دويتشلاند فونك”، قال بروسور اليوم السبت إن قيادة حماس اتخذت القرار بمهاجمة إسرائيل بدون استفزاز، وأردف: “سنفعل كل ما بوسعنا لا لندافع عن أنفسنا وحسب بل أيضا لمعاقبة جميع المسئولين عن هذا”.

وأعرب بروسور عن اعتقاده بأنه ليست حماس وحدها المسئولة عن الهجوم بل إيران أيضا “الأمر المؤكد بالنسبة لنا أن إيران تقف وراء هذا”، مشيرا إلى أن إيران تحاول بذل كل ما يمكن لإدخال المنطقة في حالة حرب.

وتابع السفير أن مهاجمة إسرائيل لن تمر دون عواقب.

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تعليق واحد

  1. اليهود إلى زوال ونبي الله إسرائيل بريء،منكم ايها القردة ولولا،الحكام العرب لاخرجناكم من فلسطين فقط،بالحجر والمقلاع،ولكن ذلك اليوم سيكون عاجلا،ام اجلا ايتها،الجيفات موتى فلسطين،في الجنة وموتاكم،في الجحيم،وهذا،يشفي،غليلنا ياحفدة القردة والخنازير والطوفانات ستبقى ال. إن تزولوا من الارض،المقسة وكل طوفان سيكون له اسم وهذا طوفان الأقصى ولن تنفعكم لامريكا ولا أوروبا لأنهم اصلاا من أصحاب الجحيم وجنود الله مع أصحاب الارض وماضاع،حق،وراءه طالب .

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