مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء “طوفان الأقصى”

2023-10-07 / 19:12
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هبة بريس - وكالات

أعلن السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين، رون بروسور، أنه ستتم معاقبة المسئولين عن الهجوم الكبير الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل.

وفي تصريحات لإذاعة “دويتشلاند فونك”، قال بروسور اليوم السبت إن قيادة حماس اتخذت القرار بمهاجمة إسرائيل بدون استفزاز، وأردف: “سنفعل كل ما بوسعنا لا لندافع عن أنفسنا وحسب بل أيضا لمعاقبة جميع المسئولين عن هذا”.

وأعرب بروسور عن اعتقاده بأنه ليست حماس وحدها المسئولة عن الهجوم بل إيران أيضا “الأمر المؤكد بالنسبة لنا أن إيران تقف وراء هذا”، مشيرا إلى أن إيران تحاول بذل كل ما يمكن لإدخال المنطقة في حالة حرب.

وتابع السفير أن مهاجمة إسرائيل لن تمر دون عواقب.

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