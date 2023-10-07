“البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

هبة بريس - الرباط

قال حزب العدالة والتنمية، أنه يتابع بما وصفه “اعتزاز بالغ” التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، على إثر إعلان المقاومة الفلسطينية عملية ” طوفان الأقصى”.

وأضاف “البيجيدي ” في بيان توصلت “هبة بريس ” بنسخة منه، “إن هذه العملية البطولية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية هي ردة فعل طبيعية ومشروعة على الانتهاكات اليومية التي تمارسها اسرائيل .. وعلى ما يقوم به المستوطنون..”

ودعا حزب المصباح كل الفلسطينين وكل الفصائل الفلسطينية، دون استثناء، إلى توحيد مواقفها في هذه المرحلة الدقيقة، لدعم عملية “طوفان الأقصى” في مواجهة الاحتلال .

كما دعا بيان العدالة والتنمية ” الدول العربية و الإسلامية وأحرار العالم إلى اتخاذ مواقف صارمة و الضغط على اسرائيل ، عوض الضغط على المقاومة، حتى ترضخ لقرارات الشرعية الدولية، و ينال الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف”

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