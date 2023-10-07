الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها لاسرائيل حتى إشعار آخر

2023-10-07 / 18:55
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هبة بريس - متابعة

قال وكالة “اورونيوز” أن الخطوط الجوية الفرنسية “اير فرانس” علقت رحلاتها الجوية الى اسرائيل حتى اشعار آخر .

ويأتي قرار الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها الى اسرائيل بالتزامن مع تدهور الاوضاع الامنية بقطاع غزة عقب عملية “طوفان الاقصى” التي اعلنت عنها حركة حماس صباح اليوم السبت .

وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن خدمة الإسعاف الإسرائيلية عن مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

يأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي “حالة التأهب للحرب” وبدء عملية ضد أهداف تابعة لحماس، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم إن إسرائيل في حالة حرب.

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