أفغانستان.. زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب غرب البلاد

هبة بريس - وكالات

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات غرب أفغانستان صباح اليوم السبت، بحسب ما أعلنت عنه هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنه من المحتمل أن يتسبب الزلزال في سقوط العديد من القتلى.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

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