“طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر (1973)

2023-10-07 / 18:35
0
هبة بريس - متابعة

استيقظت دولة اسرائيل صباح اليوم السبت، على وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب تزامن معها اقتحام بري أسفر عن أسر عدد من الاسرائيليين في عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وذكرت مصادر صحفية اسرائيلية ان الدولة العبرية فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، واصفة ما حصل بـ”فشل استخباراتي خطير” مضيفة أن “إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين”.

وتزامنت عملية “طوفان الأقصى ” مع ذكرى حرب أكتوبر “حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا” ، فيما يطلق عليها في اسرائيل بحرب يوم الغفران، وهي حرب شنتها كل من مصر وسوريا في وقتٍ واحدٍ على إسرائيل عام 1973 ، حيث تعتبر خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970).

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

الاتحاد الاشتراكي يُحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد بغزة

2023-10-07 / 20:27
Photo of متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري سجن فاس

متابعة عمدة فاس في حالة سراح وايداع البرلماني البوصيري…

2023-10-07 / 20:03
Photo of الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة للمقاومة الفلسطينية

الجزائر تبعث “مائة ألف اعجاب وألف تعليق” مساعدات عاجلة…

2023-10-07 / 19:44
Photo of “البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

“البيجيدي ” يصف “طوفان الأقصى ” بالعملية البطولية

2023-10-07 / 19:06
Photo of أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم يباشر أي تحقيق

أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم…

2023-10-07 / 17:37
Photo of الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

الصديقي يزور ازيلال لمعاينة أضرار الزلزال على النشاط الفلاحي

2023-10-07 / 16:50
Photo of إحالة عمدة فاس ونائبه البوصيري وموظفين أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف

إحالة عمدة فاس ونائبه البوصيري وموظفين أمام الوكيل العام…

2023-10-07 / 16:22
Photo of اولاد التايمة : إستمرار حملة الدرك لمكافحة المخدرات والخمور

اولاد التايمة : إستمرار حملة الدرك لمكافحة المخدرات والخمور

2023-10-07 / 15:56
Photo of باشا مدينة سطات: مُحاربة احتلال الملك العمومي مَكِيناش ومَنَكْدَبْش عليكم خاصني البديل

باشا مدينة سطات: مُحاربة احتلال الملك العمومي مَكِيناش ومَنَكْدَبْش…

2023-10-07 / 12:21
Photo of ترويج المخدرات يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

ترويج المخدرات يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2023-10-07 / 11:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق