“طوفان الأقصى ” باغت إسرائيل في ذكرى حرب أكتوبر (1973)

هبة بريس - متابعة

استيقظت دولة اسرائيل صباح اليوم السبت، على وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية التي أطلقت رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب تزامن معها اقتحام بري أسفر عن أسر عدد من الاسرائيليين في عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وذكرت مصادر صحفية اسرائيلية ان الدولة العبرية فوجئت بالهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، واصفة ما حصل بـ”فشل استخباراتي خطير” مضيفة أن “إسرائيل تعيش حربا صعبة ذات خصائص لم تعرفها من قبل، ومفاجأة كاملة بعدد غير قليل من القتلى والجرحى والأسرى والمختطفين”.

وتزامنت عملية “طوفان الأقصى ” مع ذكرى حرب أكتوبر “حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا” ، فيما يطلق عليها في اسرائيل بحرب يوم الغفران، وهي حرب شنتها كل من مصر وسوريا في وقتٍ واحدٍ على إسرائيل عام 1973 ، حيث تعتبر خامس الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام) وحرب الاستنزاف (1967-1970).

وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الأردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 1 9