الشرطة الفرنسية تعتقل الناشط الجزائري “نكاز” بمطار “أورلي “

2023-10-07 / 18:38
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هبة بريس - وكالات

سلّم الناشط السياسي والمعارض الجزائري رشيد نكاز نفسه للشرطة الفرنسية بمطار أورلي بالعاصمة باريس، امتثالا لأمر فرنسي بالقبض عليه على خلفية حكم قضائي بالسجن في قضايا ذات طبيعة مالية.

وفي بث مباشر على حسابه في فيسبوك، الخميس، نقل نكاز لمتابعيه حيثيات تسليم نفسه بداية من وصوله إلى مطار أورلي قادما من الجزائر، ثم تنقله إلى مكتب الشرطة في المطار، أين أخبرهم بأنه جاء ليسلم نفسه، وبعد استجوابه نُقل في سيارة للشرطة.

وحكم القضاء الفرنسي غيابيا على نكاز وزوجته، في 9 ديسمبر 2021، بالسجن النافذ لـ18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، بسبب قضايا تتعلق بعدم تقديمه إقرارات ضريبية (تهرب ضريبي) في عامي 2011 و2014.

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