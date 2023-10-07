الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العـ..ـنف في قطاع غزة

2023-10-07 / 18:05
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هبة بريس - وكالات

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف العنف في غزة على الفور، بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات.

كما دعا تورك إلى وقف العنف على الفور، والتزام جميع الأطراف والدول الرئيسية في المنطقة بالتهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء”.

ودعا إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين في أثناء ردها على الهجمات بضربات جوية على قطاع غزة.

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‫11 تعليقات

  2. اللهم إني استودعڪ فلسطين والأقصى وأهله وغزة واهلها اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين والقدس وأهلها اللهم كن لهم عوناً ونصيراً اللهم إنا لا نملك لفلسطين الا الدعاء فيارب لاترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء برحمتك يا أرحم الراحمين ..

  6. اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها في ودائعك اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يارب العالمين..

  9. اللهم انصر اخواننا المرابطين في غزة اللهم اجعل هذا يوم نصر وتمكين يا ربي العالمين..

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والمغفرة وكلنا فلسطين..

  11. اللهم انصر المقاومة اللهم سدد رميهم وانصرهم وقوهم إنكم منصورن بإذن الله تعالى العنة على حكام العرب الخونة اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يارب العالمين

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