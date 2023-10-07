وزير الطاقة الاسرائيلي: سيتم قطع الكهرباء عن قطاع غزة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد وزير الطاقة الاسرائيلي قبل قليل، عزم بلاده قطع خدمات الكهرباء عن قطاع غزة.

ويرى محللون، أن يكون ذلك مقدمة لاجتياح بري ليلي تستعمل فيه تقنيات الرؤية الليلية، فيما قال خبراء عسكريون، إن كتائب القسام من خلال عمليتها هاته غير المسبوقة، قد وضعت أمام نصب أعينها كافة الاحتمالات الممكنة، بما في ذلك الغزو البري الليلي، وهو ما أعدت له منذ مدة حسب قوله.

ومن جهتها، اعتبرت اسرائيل نفسها في حالة حرب، متعهدة حماس بالندم على ماقامت به، مشيرا أنها أبلغت المجتمع الدولي بما ستقوم به اسرائيل من عمليات في اطار الرد على حماس.

العملية التي أطلقت عليها حماس بعملية “طوفان الأقصى”، فتحت باب النقاش والتحليل أمام خبراء الحروب، منهم من ذهب إلى حد قيام الجيش الاسرائيلي بعملية اجتياح بري شامل لقطاع غزة، وهذا لربما قد يعرض الجنود الاسرائلين المحتجزين للخطر، وهذا السيناريو ربما هو ما تطمح إليه حماس وتتمناه، لاسيما وأنها تملك الخبرة في إدارة حرب الشوارع، فيما رجح آخرون تكثيف الغارات الجوية لأيام طويلة لاضعاف المقاومة، وهذا أسلوب سبق وأن جربته اسرائيل ولم يعط أية نتيجة، فيما أصوات أخرى أبدت تخوفاتها من توسيع دائرة الحرب لتشمل دخول حزب الله اللبناني، وهو سيناريو قد يشعل حرب واسعة لا أحد يتكهن متى ستنتهي وكيف.

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