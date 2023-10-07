الخارجية الاسرائيلية تهدد حماس بالندم والقسّام تؤكد أسر ضباط وجنود

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هدد المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية بحرب شاملة على غزة، متعهدا حماس بالندم على ماقامت به، مشيرا أن الحكومة الاسرائيلية قد أبلغت المجتمع الدولي بما ستقوم به اسرائيل من عمليات في اطار الرد على حماس.

وأضاف المتحدث، أن اسرائيل في حالة حرب، وليس الأمر متعلقا بعملية محددة أونوعية، بل هي عملية حرب شاملة ستندم عليها حماس وستؤدي الثمن غاليا.

من جهته، أكد الناطق باسم كتائب القسام، أن المقاومين أسروا العشرات من الضباط والجنود، وتم تأمينهم في أنفاق المقاومة بعيدا عن الأنظار.

التطورات المتسارعة والهجوم النوعي غير المسبوق الذي قادته كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، وضع اسرائيل وجيشها وحكومتها في حالة صدمة وارتباك، من جهة لحجم العملية العسكرية وتوقيتها، ومن جهة للكم الهائل للأسلحة والعناصر التي شاركت بها حماس، والتي شملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات وأسر إسرائيليين.

العملية التي أطلقت عليها حماس بعملية “طوفان الأقصى”، فتحت باب النقاش والتحليل أمام خبراء الحروب، منهم من ذهب إلى حد قيام الجيش الاسرائيلي بعملية اجتياح بري شامل لقطاع غزة، وهذا لربما قد يعرض الجنود الاسرائلين المحتجزين للخطر، وهذا السيناريو ربما هو ما تطمح إليه حماس وتتمناه، لاسيما وأنها تملك الخبرة في إدارة حرب الشوارع، فيما رجح آخرون تكثيف الغارات الجوية لأيام طويلة لاضعاف المقاومة، وهذا أسلوب سبق وأن جربته اسرائيل ولم يعط أية نتيجة، فيما أصوات أخرى أبدت تخوفاتها من توسيع دائرة الحرب لتشمل دخول حزب الله اللبناني، وهو سيناريو قد يشعل حرب واسعة لا أحد يتكهن متى ستنتهي وكيف، لكن عموما، فحكومة نتنياهو، لم تقف مكتوفة اليدين، بل ستقوم برد يحفظ لها ماء الوجه لعله يمنع عنها نعلة السقوط”، بل ستحاول كذلك من خلال “أسلوب الرد، ارسال رسائل لايران وأدرعها بالمنطقة بأن اسرائيل حاضرة بقوة كجيش لا يقهر.

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