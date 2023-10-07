البرلمان الأوروبي يدافع عن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها

2023-10-07 / 17:16
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هبة بريس - وكالات

دعا البرلمان الأوروبي إلى منع أعداء السلام في الشرق الأوسط من تدمير فرص المصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما دعوا إلى استئناف عملية السلام.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر، ورئيس المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع إسرائيل، أنطونيو وايت، في بيان مشترك: “يجب ألا نسمح لأعداء السلام بإفساد فرص المصالحة والتعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين. وندعو جميع الشركاء في عملية السلام إلى المشاركة بنشاط في استئنافها”.

كما أدان أعضاء البرلمان الأوروبي تصرفات الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل وأعلنوا “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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