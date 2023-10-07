مجلس التعاون الخليجي يحمل اسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع

هبة بريس - وكالات

دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم (السبت)، إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل؛ لحماية المدنيين، وحمّل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع.

ونقل بيان للمجلس عن الأمين العام جاسم البديوي قوله إن «قوات الاحتلال تتحمّل مسؤولية هذه الأوضاع التي نتجت بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة».

ودعا البديوي، في البيان، «المجتمع الدولي للتدخل بسرعة لإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»،

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