إحالة عمدة فاس ونائبه البوصيري وموظفين أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف

هبة بريس _ فاس

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، عددا من المسؤولين الجماعيين، من بينهم 11 مشتبه فيه كانوا موضوعين تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.

وينتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك، قراراته في حق المشتبه فيهم المحالين عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية، ومن بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية.

كما يمثل أمام النيابة العامة، في حالة سراح، العمدة البقالي البعيد كل البعد عن السياسة ، بالإضافة إلى مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء.

هذا وتجدر الإشارة أن جماعة فاس ضربها زلزال منذ بداية ولايتهم المبنية على بنية تحتية هشة ربما الأبحاث ستجر أشخاص آخرين في المجلس بسبب مايشاع بمحيط العمدة. ماذا كان هدفهم من هذه المناصب والوزيعة؟.

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