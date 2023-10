في مشهد صادم.. شرطي يُمسك ثعبانا عملاقا بيده

وكالات

في الهند بلد العجائب، استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الإمساك بثعبان عملاق بيده.

وظهر الشرطي في مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش وهو يمسك بالثعبان مستخدمًا كيس وحبل.

وذكر موقع “إنديا توداي” الإخباري أن الثعبان بلغ طوله قرابة 2.5 متر.

‘Uncoiling an unexpected hitchhiker’

An 8-foot python took unconventional mode of transportation & found its way into a truck. SI Devendar Rathi @NoidaPolice, along with his team, skillfully used a rope-and-sack technique & safely rescued the python.#UPPCares#HeroesOfUPP pic.twitter.com/8zhsG6KZNR

— UP POLICE (@Uppolice) October 5, 2023