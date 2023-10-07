في مشهد صادم.. شرطي يُمسك ثعبانا عملاقا بيده
وكالات
في الهند بلد العجائب، استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الإمساك بثعبان عملاق بيده.
وظهر الشرطي في مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش وهو يمسك بالثعبان مستخدمًا كيس وحبل.
وذكر موقع “إنديا توداي” الإخباري أن الثعبان بلغ طوله قرابة 2.5 متر.
‘Uncoiling an unexpected hitchhiker’
An 8-foot python took unconventional mode of transportation & found its way into a truck. SI Devendar Rathi @NoidaPolice, along with his team, skillfully used a rope-and-sack technique & safely rescued the python.#UPPCares#HeroesOfUPP pic.twitter.com/8zhsG6KZNR
— UP POLICE (@Uppolice) October 5, 2023
وأشادت الشرطة بتصرف الضابط وشجاعته في إنقاذ بعض الأشخاص من هجوم الثعبان العملاق.
وأشاد هنود على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرف الضابط الشجاع، وتعامله بحرفية عالية مع الموقف.
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المجموع 5 آراء
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9 تعليقات
الهنود يعملوا كلشي….
ماشاءالله
شرطي شجاع
الشجاعة عنوان
الثعبان خطير وقاتل
الهند وشعبها يعيشون مع الكتير من الحيوانات وهدا لاربما شيء بسيط لدا هدا الشورطي
يجب مكافاته انه ليس بالامر الهين انه حيوان مميت في اي لحضت كان يمسك بها
الا التعابين صبحان الله لها قوة من الله لايعلمها الا هو انه فعلا شرطي قوي
اكون شجاعا أمام كل شيء الا التعابين صوبحان الله فويل للمصلين الدين عن صلاتهم ساهون انه زائر القبور الباحث عن تارك الصلاة اللهم نجنا منه وتبتنا علا صلواتنا