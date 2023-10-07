ثعبان - صورة تعبيرية
ثعبان - صورة تعبيرية

في مشهد صادم.. شرطي يُمسك ثعبانا عملاقا بيده

2023-10-07 / 16:47
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وكالات

في الهند بلد العجائب، استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الإمساك بثعبان عملاق بيده.

وظهر الشرطي في مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش وهو يمسك بالثعبان مستخدمًا كيس وحبل.

وذكر موقع “إنديا توداي” الإخباري أن الثعبان بلغ طوله قرابة 2.5 متر.

وأشادت الشرطة بتصرف الضابط وشجاعته في إنقاذ بعض الأشخاص من هجوم الثعبان العملاق.

وأشاد هنود على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرف الضابط الشجاع، وتعامله بحرفية عالية مع الموقف.

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‫9 تعليقات

  6. الهند وشعبها يعيشون مع الكتير من الحيوانات وهدا لاربما شيء بسيط لدا هدا الشورطي

  9. اكون شجاعا أمام كل شيء الا التعابين صوبحان الله فويل للمصلين الدين عن صلاتهم ساهون انه زائر القبور الباحث عن تارك الصلاة اللهم نجنا منه وتبتنا علا صلواتنا

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