أكادير : عصابات المناحل تظهر من جديد والدرك لم يباشر أي تحقيق

2023-10-07 / 17:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ظهرت من جديد، عصابات متخصصة في سرقة صناديق خلايا النحل بالمناطق الغابوية المحيطة بمدينة أكادير.

وقالت مصادر الجريدة، أن منطقة ” العين السخونة” التابعة للمركز الترابي للدرارگة، قد شهدت عملية سرقة عدد من صناديق خلايا النحل، من طرف عصابة متخصصة في هذا المجال الاجرامي، مقابل ذلك لم تفتح مصالح الدرك بالدراركة أي تحقيق رغم علم مصالحها بنشاط العصابة .

وكانت نفس المنطقة قد شهدت في وقت سابق سرقات لخلايا النحل، مما كبد المربيين خسائر مالية ومجهود لأشهر ، نال نصيبه اللصوص، بعدما وجدوا المناحل وتحقيق أرباح من فعلهم الجرمي، عوض اعتقالهم ووضعهم في السجون.

ويأمل مربي النحل خصوصا بجبال إداوتنان وامسكروض، من قائد سرية أكادير المعين حديثا، شن حملة لمحاربة عصابات المناحل، خصوصا أن هذه الفترة من السنة تنشط السرقات .

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