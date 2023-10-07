“عاصفة البق” في فرنسا .. هذه حقيقة الفيديو المرعب

وكالات

لا صوت يعلو في فرنسا على انتشار بق الفراش، واجتياحه عددا من المدن وبالتحديد العاصمة باريس.

ومؤخرا، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها لبق فراش يغطي سيّارة.

وكشفت وكالة “فرانس بريس” زيف هذا الادعاء، وأن الصورة لا علاقة لها بفرنسا أو بحشرات بق الفراش.

وتظهر الصورة سيارة رماديّة تغطيها حشرات سوداء، وعلق ناشروها: “إنها ليون يا سادة.. عاصمة البق”.

حقيقة “عاصفة البق”

وتبين أن هذه الصورة وهذا المقطع لا علاقة لهما بانتشار بقّ الفراش في فرنسا.

وبالتقصي تبين أن مقطع الفيديو منشور منذ 2 أكتوبر الجاري عبر منصة “دويين” الصينية.

وتظهر الصور حشرات كبيرة تبدو على شكل ذباب، على عكس حشرات بقّ الفراش الصغيرة والتي لا تطير.

ويمكن ملاحظة أن لوحات السيارات التي تَظهر بجودة عالية في الفيديو لا تشبه تلك المستخدمة في فرنسا.

وبالاستعانة بموقع “worldlicenseplates” تبين أن هذه اللوحات تتطابق مع المعتمدة في الصين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0