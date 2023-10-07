صورة من الفيديو تظهر الذباب الذي يغطي سيارة
صورة من الفيديو تظهر الذباب الذي يغطي سيارة

“عاصفة البق” في فرنسا .. هذه حقيقة الفيديو المرعب

2023-10-07 / 16:20
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وكالات

لا صوت يعلو في فرنسا على انتشار بق الفراش، واجتياحه عددا من المدن وبالتحديد العاصمة باريس.

ومؤخرا، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنها لبق فراش يغطي سيّارة.

وكشفت وكالة “فرانس بريس” زيف هذا الادعاء، وأن الصورة لا علاقة لها بفرنسا أو بحشرات بق الفراش.

وتظهر الصورة سيارة رماديّة تغطيها حشرات سوداء، وعلق ناشروها: “إنها ليون يا سادة.. عاصمة البق”.

حقيقة “عاصفة البق”

وتبين أن هذه الصورة وهذا المقطع لا علاقة لهما بانتشار بقّ الفراش في فرنسا.

وبالتقصي تبين أن مقطع الفيديو منشور منذ 2 أكتوبر الجاري عبر منصة “دويين” الصينية.

وتظهر الصور حشرات كبيرة تبدو على شكل ذباب، على عكس حشرات بقّ الفراش الصغيرة والتي لا تطير.

ويمكن ملاحظة أن لوحات السيارات التي تَظهر بجودة عالية في الفيديو لا تشبه تلك المستخدمة في فرنسا.

وبالاستعانة بموقع “worldlicenseplates” تبين أن هذه اللوحات تتطابق مع المعتمدة في الصين.

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‫12 تعليقات

  6. وحتى ان لم يكن هدا الخبر حقيقيا ادن مادا تقول فرنسا والمسؤلين علا ماهم عليه من هده الحشرة المنتشرة وتتزايد في تكاترها

  8. نحن نعيش علامات الساعة التي ذكر منها في كتابه الكريم وحديث رسولنا الحبيب صلواة الله عليه وسلام الله عليه وعلا آله وصحبه أجمعين

  10. لم يحترمو بناتنا في حجابهم وفضحهم الله بحشرة صغيرة ماهي دبابات ولاصواريخ انما هي حشرة صغيرة جدا وفعلت بهم مافعلت صبحان الله

  11. فعلا يقال من يتعدا حدوده فقد ضلم نفسه وفرنسا ضلمت نفسها وشعبها بي قرارات خاطئة وآخرها ضلمها لي طالبات العلم عن نزع الحجاب

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