ارتفاع حصيلة القت.لى الإسرائيليين في هجوم حماس إلى 100 على الأقل

2023-10-07 / 15:27
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900 العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي.

ونفذت حركة “حماس” الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور تجاه المستوطنات الإسرائيلية في “غلاف غزة”، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.

وقالت القناة “12” الإسرائيلية: “أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة”.

وأضافت: “تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والارهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش.. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن. وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج”.

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‫5 تعليقات

  3. ليسو بارهابيين ايها الغبي .انهم يدافعون عن أرضهم و عرضهم .ليس كحالك تفو عليك أيها الكاتب .

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  4. انهم مجاهدون وليس ارهابيا اخراءيل هي الارهابية التي سلبت أرض الفلسطينين وليس العكس من حقهم الدفاع عن القدس وفلسطين الى اخر نقطة دم والسلاح يرجعه السلاح والبادء أظلم. ياصاحب المقال عليك ان تسحب كلمة أرهابيين وأكتبها ضد اخراءيل.

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