اولاد التايمة : إستمرار حملة الدرك لمكافحة المخدرات والخمور

2023-10-07 / 15:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد المجال القروي بعدد من الجماعات الترابية التابعة لنفود المركز الترابي لدرك اولاد التايمة سرية تارودانت، حملة واسعة لمحاربة تجارة الممنوعات.

واستهدفت هذه الحملات الأمنية بالخصوص محيط المؤسسات التعليمية، وأسفرت عن حجز مخدرات ودراجات نارية وخمور ” ماء الحياة، واعتقال عدد من المشتبه فيهم.

وقالت مصادر الجريدة، أن حملة جديدة دشنتها المصالح الدركية بأولاد التايمة، يوم أمس الجمعة 6 أكتوبر الجاري، اسفرت عن القاء القبض على شخص “خ ح “يقوم بتقطير مسكر ماء الحياة بدوار اغشين بحوزته 600لتر من هذا المسكر الذي يقوم بإعداد داخل حوش ويقوم ببيع هذه السموم بجوار المؤسسة التعليمة سيدي احمد اوعمر .

كما توجت الحملة نفسها بتوقيف أحد المروجين للمخدرات و بحوزته 4كلغ من “الشيرا “يقوم بترويجها بدوار عين صداق بالجماعة الترابية سيدي بوموسى.

وشكلت تلك الحملات الأمنية إرتياح السكان، لأهميتها في حماية الناشئة من تلاميذ المؤسسات التعليمية، من سموم المخدرات، كما ساهمت الحملات نفسها، في محاصرة الجريمة بالمجالات القروية.

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