هل تعمدت إليسا الإساءة للمسلمين ؟

القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا على موقع (x) و التي أساءت من خلالها للإسلام و المسلمين.

وتتضمن التغريدة قولاً منسوباً الى الأديب المصري الراحل طه حسين،جاء فيه:”عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه فى حال الأمة الإسلامية،كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!”.

وبعد دقائق من نشرها للتدوينة، تعرضت الفنانة اللبنانية لوابل من الانتقادات اللاذعة وحملة شرسة من طرف النشطاء، الأمر الذي جعلها تقوم بحذفها.

ومن جانب آخر، انتهت إليسا من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي من المرتقب طرحه خلال الأيام القادمة.

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