هل تعمدت إليسا الإساءة للمسلمين ؟

2023-10-07 / 16:43
0
القسم الفني: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة للفنانة اللبنانية إليسا على موقع (x) و التي أساءت من خلالها للإسلام و المسلمين.

وتتضمن التغريدة قولاً منسوباً الى الأديب المصري الراحل طه حسين،جاء فيه:”عندما سئل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن رأيه فى حال الأمة الإسلامية،كان جوابه: الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء، وتحارب الفساد بخطب المنابر، وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب، فهي قطعاً أمة ميتة وإكرام الميت دفنه!”.

وبعد دقائق من نشرها للتدوينة، تعرضت الفنانة اللبنانية لوابل من الانتقادات اللاذعة وحملة شرسة من طرف النشطاء، الأمر الذي جعلها تقوم بحذفها.

ومن جانب آخر، انتهت إليسا من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي من المرتقب طرحه خلال الأيام القادمة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة والدة الفنان عبد الفتاح جوادي

وفاة والدة الفنان عبد الفتاح جوادي

2023-10-07 / 14:33
Photo of تميز ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و”دي جي أصيل” في تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

تميز ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و”دي جي أصيل”…

2023-10-07 / 12:52
Photo of عبد الاله رشيد يخوض تجربة جديدة ” سبيكتاكل ولد الشعب”

عبد الاله رشيد يخوض تجربة جديدة ” سبيكتاكل ولد…

2023-10-06 / 19:40
Photo of الرباط تستعيد من واشنطن آثارا تعود لـ “250 مليون سنة”-

الرباط تستعيد من واشنطن آثارا تعود لـ “250 مليون…

2023-10-06 / 18:53
Photo of طنجة ..سهرة فنية تخصص مداخيلها لمتضرري زلزال الحوز

طنجة ..سهرة فنية تخصص مداخيلها لمتضرري زلزال الحوز

2023-10-05 / 17:13
Photo of أفلام مسابقة ملتقى سينما المجتمع والجائزة الكبرى تكرم ضحايا الحوز

أفلام مسابقة ملتقى سينما المجتمع والجائزة الكبرى تكرم ضحايا…

2023-10-05 / 16:15
Photo of ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

ضمنهم فيلم “كذب أبيض” المغربي.. هذه الأفلام العربية المرشحة للأوسكار

2023-10-03 / 16:23
Photo of الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو لضحايا الزلزال

الكوميدي جاد المالح ينجح في جمع 435 ألف يورو…

2023-10-03 / 14:14
Photo of أمينوكس يطلق فيديو كليب ” حبيبي “

أمينوكس يطلق فيديو كليب ” حبيبي “

2023-10-03 / 11:26
Photo of حكم نهائي.. البراءة لزوج نانسي عجرم في قضية القت.ل

حكم نهائي.. البراءة لزوج نانسي عجرم في قضية القت.ل

2023-10-02 / 17:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق