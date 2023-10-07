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المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في غزة

2023-10-07 / 14:19
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هبة بريس

أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة وتدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية، التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك، تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

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‫13 تعليقات

  1. المغرب كايتعوان مع إسرائيل وكيجشعو من خلال التطبيع ودبا المغرب يعبر عن قلقه

  9. وادا سالك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوت الداعي ادا دعان فاللهم يارب العالمين انصر اخواننا في فلسطين علا عدوهم وعدوك علا ارضك الطيبة

  11. يارب صبر اخواننا هناك وكن معهم ومع اطفالنا ونسائنا ورجالنا واعنهم علا جهادهم علا هده الارض الطيبة

  12. ياالله لاحول ولاقوة لنا الا بالله سبحانك انت القوي العظيم فاللهم قويهم وارسل لهم جنودك واعنهم علا هؤلاء الصهاينة

  13. التطبيع هو التركيع
    ومل الدول لا تتجرأ على ان تصدر اي ادانة شديدة او تتخذ مواقف حازمة
    ببساطة الدول الضعيفة لا صوت لها

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