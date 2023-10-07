الإنقاذ الإسرائيلية: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم حماس

هبة بريس - وكالات

أكدت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، مقتل 22 شخصا على الأقل في العملية التي شنتها قوات حماس.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة نحو 545 إسرائيليا جراء الهجوم، فيما قالت مصادر طبية إسرائيلية إن 60 من الجرحى الإسرائيليين حتى الآن في حالة خطيرة.

وأعلن المتحدث باسم منظمة “نجمة داوود الحمراء” الطبية، نقل جميع المصابين من مشافي جنوب إسرائيل الى الوسط والشمال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما أبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما ذكرت يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر حركة حماس لوسائل إعلام فلسطينية أنه جرى اختطاف 53 إسرائيليا إلى غزة

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