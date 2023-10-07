الإنقاذ الإسرائيلية: مقتل 22 إسرائيليا على الأقل في هجوم حماس
هبة بريس - وكالات
أكدت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، مقتل 22 شخصا على الأقل في العملية التي شنتها قوات حماس.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة نحو 545 إسرائيليا جراء الهجوم، فيما قالت مصادر طبية إسرائيلية إن 60 من الجرحى الإسرائيليين حتى الآن في حالة خطيرة.
وأعلن المتحدث باسم منظمة “نجمة داوود الحمراء” الطبية، نقل جميع المصابين من مشافي جنوب إسرائيل الى الوسط والشمال.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، السبت، أن حركة حماس أسرت عشرات الإسرائيليين، فيما أبلغ إسرائيليون عن عشرات المفقودين من المستوطنات.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما ذكرت يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر حركة حماس لوسائل إعلام فلسطينية أنه جرى اختطاف 53 إسرائيليا إلى غزة
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5 تعليقات
لنفترض لو كانت اسرائيل ارتكبت هذه المجزرة في حق الفلسطينين ماذا كان سيحصل ؟؟؟؟ والأجوبة واضحة كوضوح الشمس…
نحن شعب مغربي مع الشعب الفلسطيني يدا واحدة في محنته ونتمنى له الانتصار على الصهاينة بإذن الله تعالى.
حماس بإذن الله ستقضي على إسرائيل وتسترجع أراضيها المغتصبة من طرف الإستعمار الصهيوني.
الحمدلله والله أكبر على هذا الانتصار الذي حققته حماس ضد إسرائيل وهذه البداية وليست النهاية..
ما قامت به حماس فهو في الصواب على الأقل أنها دافعت وقاتلت والله معهم.