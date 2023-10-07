تميز ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و”دي جي أصيل” في تخرج الجامعة الأمريكية في الإمارات

2023-10-07 / 12:52
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القسم الفني: هبة بريس

حمل حفل تخرّج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE هذا العام 2023 الكثير من المفاجآت للخريجين الذين سجلوا في ذاكرتهم ذكرى جميلة ستبقى للأبد، خاصة بعد تألق الفنانين ميريام فارس، و أحمد سعد، و عايض و”دي جي أصيل” في السهرة الغنائية، التي نظمتها الجامعة AUE في بقاعة “كوكا كولا أرينا” دبي، بعد احتفالية تسليم الشهادات للخريجين.

وجرت أحداث السهرة الغنائية بصعود “دي جي أصيل” إلى خشبة المسرح، ليشعل أجواء الحفل لدى الحضور بمجموعة من الأغاني “المكس” الذي أعدها بشكل مباشر بطريقة إبداعية صاحبها الكثير من التفاعل الجماهيري.

ومن جانبه وبرفقة فرقته الموسيقية، قدم الفنان السعودي عايض باقة كبيرة من أهم أغنياته وسط غناء وتفاعل الجمهور الحاضر من الشباب والشابات، مقدمًا فقرة غنائية من اللون الغنائي الخليجي بأسلوبه وصوته المميز. 

ومع دخول الفنان أحمد سعد إلى خشبة المسرح، نقل أجواء الحفل الحماسية إلى تفاعل آخر مع تنقله بين أغنياته التي يحفظها الجمهور، دون توقف، مشعلاً جميع جوانب المسرح غناء وتفاعلاً مع الموسيقى.

وخطفت الفنانة ميريام فارس في إطلالتها على المسرح القلوب والأنظار من وقت وقوفها على المسرح إلى نهاية وصلتها والحفل كافة، وقدمت بغنائها واستعراضها لوحات جميلة، خاصة بها لا يشبهها أحد، لتكون مسك الختام لسهرة غنائية أبدعت وتميزت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE في فكرتها وتنظيمها من جميع الجهات، لتظهر أمام الجميع تميز نشاطاتها في تنظيم جميع فعاليات الجامعة، التي تهدف دائمًا وتسير على منهجها “لا شيء مستحيل” التي تتبعها دائمًا.

وأعرب نجوم الحفل الأربعة ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و “دي جي أصيل” عن سعادتهم بمشاركة طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE فرحتها في التخرج بعد سنوات من الجد والتعب من أجل هذه اللحظة، وتشاركوا جميعًا في نصيحتهم بالنظر الى المستقبل والحياة بتفاؤل وأمل من أجل تحقيق الأهداف والنجاحات.

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