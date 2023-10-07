باشا مدينة سطات: مُحاربة احتلال الملك العمومي مَكِيناش ومَنَكْدَبْش عليكم خاصني البديل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

خلال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة سطات الذي انعقدت الخميس الماضي، أقرّ باشا مدينة سطات بمعضلة احتلال الملك العمومي، أمام غياب بدائل، لكن الرجل عاد وقال بأن معالجة الظاهرة يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية، وبنوع من التريث وتفعيل المساطر القانونية وتغليب لغة الحوار والنقاش.

الباشا وهو يتحدث أمام أعضاء المجلس الجماعي على هامش أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، قال بالحرف: ” سمحو ليا محاربة الظاهرة ماكيناش ومنكذبش عليكم، راه خاصني البديل في غياب أسواق نموذجية للقرب، وهذه الظاهرة يقول المسؤول خاصها تعالج وفق مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين”.

وأضاف باشا المدينة: ” أن العملية تتطلب فتح حوار مع هؤلاء المحتلين، لأن فيهم اخواننا وأولادنا، كين لعندو خوه كيبيع ويشري كين لعندو ولدو، غِير خاصهم يحترموا الشارع وأن لايعرقلوا حركة السير”.

وقال الباشا بأننا نسمع دائما بمصطلح ” محاربة” وهذا مصطلح مرتبط أساسا بالقتل، قائلا : ” باش تحارب الذبان خاصك تقتلو بفليطوكس”، بمعنى أنه لا يمكن الحديث عن “مصطلح محاربة” بقدر ما يجب العمل على تنظيم أصحاب هذه الفئة وجعلها تصطف على شكل طوابير منظمة دون عرقلة للسير…” أما المحاربة ماكيناش مانكذبش عليكم، لأنني لا أملك البديل، في غياب أسواق نموذجية”.

وعاد الباشا وأقر بوجود العشوائية حيث قال: ” غادين نخرجو بالليل باش نحيدو بعض مظاهر العشوائية باستعمال الجرافات والشاحنات بالتنسيق مع كافة المتدخلين، ومنها يمكن الانتقال إلى مرحلة ثانية عبْر تنظيم حملات أخرى بالشارع العام بالتنسيق طبعا مع النيابة العامة، تحسبا لأية مقاومة من قبل البعض، “حيث هذا راه موضوع ماشي ساهل، والله ولي التوفيق”…انتهى كلام الرجل.

ويُذكر، أن واقع الحال بشوارع مدينة سطات، يعكس صورة مخالفة، حيث الاحتلال في أبهى حلته، بعد أن بلغ ذروته بكل من زنقة الذهيبية وبمدارتها، وبساحة محمد الخامس وزنقة الشهداء بدرب الصابون وأمام المساجد وبمحيط المؤسسات التعليمية ” اعدادية العروسية على سبيل المثال”، هذا دون الحديث عن هجمة أصحاب بعض المحلات والمقاهي والمتاجر والمطاعم وتطاولها على الملك العمومي، إضافة إلى انتشار بعض الشاحنات المحملة بالخضر والفواكة المركونة بالشوارع شارع عبد الرحمن اسكيرج نموذجا الذي بالمناسبة لازالت الأشغال متعثرة به لأسباب لازالت مجهولة لدى الرأي العام المحلي.

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