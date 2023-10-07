هل سيجرؤ تبون و جنرالات الجزائر على تسليح المقاومة الفلسطينية و إرسال شعبه لغزة !!!؟؟؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“فتحو لينا الحدود لنحارب اليهود”، “الجزاير ديما مع فلسطين و حنا معاهم وقتما حتاجونا”، “الجزاير و فلسطين”، “حدودنا مفتوحة لنصرة الفلسطينيين”، و غيرهم من الشعارات التي ما فتئ نظام تبون يصورها و يسوقها و يتغنى بها بمناسبة أو بدونها.

اليوم و طبول الحرب تقرع من جديد، بين المقاومة الفلسطينية و الجيش الإسرائيلي، و هي المناسبة التي ستجعل العالم يتيقن من أن حكام الجزائر يستغلون إسم فلسطين كشعار فقط لتنويم و تخدير شعبهم المقهور و المغلوب على أمره و إلهائه عن قضاياه الحقيقية و في مقدمتها الفقر و غلاء المعيشة في بلد البترول و الغاز.

“هذه فُرصة تبُّون لمساعدة حماس والفلسطينيين، ومدهم بالعدة والعتاد، يالّاه بيّنوا لينا داك الشي ديال حلّوا الحدود”، كان هذا تعليق رضوان الرمضاني، الإعلامي المغربي الشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

فهل سيتجرأ تبون علنا على إرسال الأسلحة لما يصفهم دائما “شعبنا في فلسطين”، و هل سيتجرأ نظام العسكر الحاكم في قصر المرادية على فتح حدود بلادهم في وجه الجزائريين ليحطوا الرحال بأرض فلسطين نصرة للمقاومة؟

هو تحدي نعرف جيدا أن لا تبون و لا شنقريحة و لا الجنرالات “وليدات فرنسا” الذين يحكمون الجزائر يستطيعون اتخاذ قرار مثل هذا، لأن الأمر ببساطة مجرد استغلال لإسم فلسطين لدغدغة مشاعر الجزائريين، بينما الواقع شيء آخر، و مع ذلك نتمنى أن يجيب تبون في أقرب وقت…

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2