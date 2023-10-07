صورة تعبيرية

ترويج المخدرات يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2023-10-07 / 11:55
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 6 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية بالشارع العام بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل هذه الناقلة عن حجز 840 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز”.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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