عباس يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

2023-10-07 / 11:30
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هبة بريس - وكالات

قاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها حركة حماس منذ صباح السبت.

وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية إن عباس وجه بـ”ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا”، مؤكدا “على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال”.

كما وجه بتوفير “كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين”.

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‫5 تعليقات

  2. ايها الخاءن انت منافق وبشهادة العالم العربي كله املءت السجون بأعضاء الحركات الاسلامية والتنسيق مع اليهود في سجن العديد من المجاهدين في السجون الصهيونية عليك لعنة الله والمسلمين اجمعين حركة فتح خاءنة بجميع أعضاءها والله يمهل ولايهمل ايها العجوز، المتءسلم اما كلمة مسلم براءة منكم جميعا ياحىكة التبركيك والبياعة،للمخابرات اليهودية

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