زلزال الحوز.. غوتيريش يشيد بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة الملك

2023-10-07 / 11:27
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هبة بريس

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الجمعة، بالهبة التضامنية المثالية تحت قيادة الملك محمد السادس لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة تلاها نيابة عنه الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنخيل موراتينوس خلال افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لموسم أصيلة الثقافي الدولي، عن دعمه وتضامنه عقب الزلزال الذي ضرب عدة جهات من المملكة، مشيدا ب “التعبئة القوية للشعب المغربي التي صارت نموذجا في التضامن، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

كما نوه السيد غوتيريش بكرم المغاربة الذين أبانوا عن هبة تضامنية كبيرة من أجل مساعدة ضحايا الزلزال.

على صعيد آخر، توقف السيد غوتيريش عند تفرد موسم أصيلة، الذي ينجح كل سنة في استقبال نخبة من المثقفين ورجال السياسة والباحثين، مجددا التأكيد على أنه، باعتباره أمينا عاما للأمم المتحدة، يولي أهمية للقارة الإفريقية عموما، ومنطقة الصحراء الكبرى خصوصا.

وتتميز هذه الدورة من الموسم، المنظمة بين 6 و 26 أكتوبر الجاري تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمبادرة من منتدى أصيلة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) وجماعة أصيلة، بتنظيم عدة ندوات في إطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، إلى جانب عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

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