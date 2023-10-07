ردا على “طوفان الأقصى”.. إسرائيل تطلق عملية “السيف الحديدي”
هبة بريس - وكالات
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إطلاق عملية “السيف الحديدي” ضد قطاع غزة، اليوم السبت، في رد على عملية تقوم بها حركة حماس تحت مسمّى “طوفان الأقصى”.
وقال غالانت إن جميع جنودنا يقاتلون في كلّ نقاط الاشتباك مع المسلّحين الفلسطينيين.
وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.
وفجر اليوم، أطلقت “حماس” رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غزة.
ما رأيك؟
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون
قد يكون رد فعل اسرائيل قويا شديدا وسيؤدي الفلسطينيون الثمن غاليا هذه المرة مع الدمار الهائل الذي سيصيب البنى التحتية
حسبنا الله ونعم الوكيل
إسرائيل متى ستنتهي
الموت لليهود وامريكا اينما حلوا وارتحاوا،وعاشت شعب غزة العزة وما النصر الا من عند الله والصهاينة إلى زوال
مجرد تساؤل.
ما هي استنتاجات طوفا الأقصى !!!؟؟؟
1- أن الكيان كما وصف السيد نصر الله أنه أهون من بيت العنكبوت.
2- أن التطبيع مرفوض وغير مقبول.
3- أن من استأسدوا بالكيان لحماية عروشهم كانوا واهمين، ففي كل مرة تثبت المقاومة لهم في لبنان كما غزة والضفة غزة أن أسلحته ومخابرته وجيشه مجرد فقاعات صابون نفخ في الغرب والجبناء، تذهب هباء مع أي احتكاك.
4- أن الصهاينة وأي محتل عبر العالم لن ينعم بالهدوء ولا يغمض له جفن ما دام يحتل الأرض.
هل الصهاينة ينامون !!!؟؟؟
التاريخ أثبت أنه لا حل لأي استعمار إلا بإرجاع الحقوق لأهلها.
الفلسطيني لا ولن ينكسر، والعربي لا ولن يتخلى عن قدسه.
الأيام بيننا والحق معنا وسنحرر قدسنا.
حتى لو طبع معكم أل 22 نظام “عبري”، فالمستقبل للشعوب وليس للأنظمة الزائلة حتما، فأعلموا يا صهاينة، أنكم لن تتمكنوا من شبر واحد من فلسطين، ولن تهنئوا، ولن تفرحوا، ولن يغمض لكم جفن، إلا خارج فلسطين.
مستقبل العرب بين يدي لينا الحوراني وجنان الشهاب وفتحي نورين وعبد الرحيم الطالب محمد ومحمد العوضي.
ما ذكرت رياضيين كتبت عنهم صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية ما نصه:
“العرب يجعلون منّا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا، توجد كل أنواع اتفاقات السلام والحبر الذي يكاد ينتهي بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض فيثبت الرياضيون العرب أن إسرائيل بنظرهم ليست موجودة”. انتهى الاقتباس.
أما المقاومة، التي تجلت في سيف القدس وطوفان الأقصى وما بينهما من عمليات السبع والخضيرة وبني براك وأريئيل وإلعاد ستجعلكم تندمون على اليوم الذي وضعتم أقدامكم النجسة على أرض فلسطين، وتجعلكم تهدرون حياتكم واهمين.