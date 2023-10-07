ردا على “طوفان الأقصى”.. إسرائيل تطلق عملية “السيف الحديدي”

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إطلاق عملية “السيف الحديدي” ضد قطاع غزة، اليوم السبت، في رد على عملية تقوم بها حركة حماس تحت مسمّى “طوفان الأقصى”.

وقال غالانت إن جميع جنودنا يقاتلون في كلّ نقاط الاشتباك مع المسلّحين الفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أنها في حالة حرب، فيما يعد هذا أول إعلان منذ حرب 1973.

وفجر اليوم، أطلقت “حماس” رشقة من الصواريخ والقذائف على غلاف غزة، وصل مداها إلى القدس، فيما تسلل مسلحو الحركة إلى مستوطنات غزة.

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