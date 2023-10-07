أمن فاس يداهم محلا للتدليك ويوقف 9 أشخاص

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال أمس الجمعة 6 أكتوبر الجاري، من توقيف تسعة أشخاص، من بينهم سبع سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإعداد وكر للدعارة والاتجار بالبشر.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على شبكة الأنترنت، تعرض خدمات جنسية بداخل محل للتدليك بمدينة فاس، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية في تنظيم هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها، علاوة على ضبط ست سيدات متلبسات بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية رفقة زبونين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

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