اللاعب السعودي ياسر القحطاني يقصف الدراجي: “تحاول دس السم في العسل لكن هيهات”

هبة بريس - القسم الرياضي

برسالة شديدة اللهجة، رد اللاعب السعودي ياسر القحطاني، على حفيظ الدراجي، بعد تشكيكه في قدرة السعودية على تنظيم المونديال.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قال القحطاني: ” والله إنك تعلم أننا نعلم أنك تعلم بأن السعودية العظمى تستطيع أن تستضيف كأسي عالم في آنٍ واحدة بكل أريحية وكفاءة وإبداع، ونعلم أنك تعلم بأن السعودية العظمى تستطيع أن تستضيف كل منتخب مشارك في محافظة من محافظاتها لوحدة بعدّته وعتاده ولأكثر من شهر كذلك بدون أي تقصير بل بجودة متميزة وعالية.”

وأضاف ,السعودية العظمى بفضلٍ من الله ونعمه سنوياً تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين حاج في مساحة تساوي 356,000 متر مربع وهي مساحة الحرم المكي الشريف بكل يسر وسلاسة، السعودية العضمى بفضلٍ من الله سبحانه وبلا مِنة بل تعتبره من الواجب عليها اتجاه أشقاء عرب أو مسلمين أو مستضعفين تعول دول بشعوبها وتستمر في نفس الوقت في التطور والنمو والنهضة تحت ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الملهم المجدد الأمير محمد بن سلمان وبسواعد وإرادة شعب طموح وعظيم،”

أما خليجنا، يضيف النجم السعودي، “فخليجنا واحد قلباً وقالباً ونعلم مدى محبتهم لنا كما يعلمون مدى محبتنا لهم والأشقاء العرب كذلك ، وتعلم الشقيقة قطر قيادةً وشعباً مدى فخرنا واعتزازنا وفرحتنا بنجاحهم في تنظيم مونديال 2022 المتفرّد والمتميز و الأجمل في التاريخ وهو نجاحٌ لنا كذلك، ولكنك للأسف تحاول أن تدس السم في العسل ولكن هيهات، وفّر شكوك وظنونك لنفسك ولا تهرف بما لا تعرف فأهل مكة أدرى بشعابها.”

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