هنية: المقاومة الفلسطينية تخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى
هبة بريس - وكالات
صرح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، بأن “المقاومة الفلسطينية تخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى والمقدسات”.
وقال هنية، في بيان، إن السبب المركزي والأساس لما يجري “العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي تم على المسجد الأقصى وبلغ ذروته خلال الأيام الماضية”.
وأشار هنية إلى قيام “الآلاف من المستوطنين المجرمين الفاشيين بتدنيس المسجد الأقصى وأداء صلواتهم فيه تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وهي الخطوة التي كان لدينا المعلومات بأنه ذاهب نحوها بفرض السيادة على المسجد”.
وأضاف: “لو سكت العالم ما كنا لنسكت على هذا التدنيس وعلى هذه النية للعدوان”.
وتابع قائلا “نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت عنوان طوفان الأقصى، هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا”.
ما رأيك؟
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15 تعليقات
بداية نهاية حماس المدعمة من عصابة الجزاير وايران..!؟
و الله ان المعركة التي يخوصها هنية على رأس حماس هي تمكين ابناءه المهندسين من مراكمة الاموال الطائقة و تأسيس مشارع عقارية ضخمة تعود عليهم بعائدات يتم تهريبها للخارج اما فلسطين فالعالم كله يعرف من يظافع عنها في كل المحافل.
كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لها دينها
الشعب الفلسطيني الاعزل هو الذي سيدفع الفاتورة.نتانياهو المجرم البليد هو سبب تدهور كل شيء في اسرائيل وفلسطين.الن يأتي وقت طي الكراهية والتفكير في سلام عادل وشامل بين الشعبين الفلسطيني والاسرائلي? على اسرائيل ان تنسحب من كل الاراضي التي ضمتها منذ 1967 وحينئذ يكون السلام ابسط شيء.
السلام هو المنطق, العدل والخيار الوحيد.
ملحمة عظمى بذكريات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لما لا
يجب المساندة والدعم مع الشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من الإستعمار الصهيوني وهذا أقل ما نفعله معهم.
للاسف الشديد قضية فلسطين مثلها كقضية الصحراء المغربية فهذا يعني ان المشاكل السياسية لا زالت قائمة لهذا نطالب بالتدخل الفوري لوقف العنف ضد فلسطين مع إسرائيل.
يجب الدفاع عن حقوق الفلسطينيين يكفي مشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني من قهر وقتل وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
نحن شعب مغربي متضامن ومناظل ومكافح نحن مع فلسطين والمسجد الأقصى المبارك نتضامن معه إلى آخر يوم في حياتنا..
من حق كل الدول العربية الإسلامية الدفاع عن مقدسات الدينية في كل أراضي فلسطين والمسجد الأقصى المبارك..
يجب أخذ بعين الاعتبار قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عن مقدساتهم الدينية من طرف الصهاينة.
سنين والشعب الفلسطيني يعاني من الصراعات السياسية مع الصهاينة ولحد الآن لم يجدوا لها حلا مناسبا للخروج من الأزمة السياسية بها من أجل استرجاع القدس والمسجد الأقصى المبارك وحريتهم …
الشعب الفلسطيني يدافع عن كرامته بكل ما لديه من قوة من أجل استرجاع القدس والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عن مقادساته الدينية..
الحمدلله العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وفلسطين علاقة قوية ومتينة واخوية طيبة إسلامية وتجمعنا روابط قوية وبسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية الشعب الفلسطيني وهو رئيس القدس اطال الله في عمره.
الجهاد لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك والدفاع عن حقوقهم المشروعة وهذا ما أقوله ..