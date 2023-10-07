الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

2023-10-07 / 09:50
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هبة بريس - وكالات

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل في مستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك، بينما تمكن المقاتلون الفلسطينيون من اقتحام عدد من مستوطنات غلاف قطاع غزة، في عملية أطلق عليها اسم “طوفان الأقصى”.

وبدأت العملية، وفق القائد العام لكتائب القسام بإطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة، أصابت أهدافا مباشرة في المستوطنات وتل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين على الأقل وجرح العشرات.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، فرارا جماعيا للمستوطنين من منازلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي “تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ

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‫5 تعليقات

  4. إذا كان حرب فالمغرب مع من سيكون هل سيكون مع الكفار ويحارب المسلمين
    لأن المغرب مطبع مع إسرائيل

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