طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار بالأقاليم الجنوبية، و وسط البلاد وكذا بالسهول الشمالية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السهول الشمالية وشرق الواجهة المتوسطية، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

كما سيلاحظ تكون ضباب محلي غرب الواجهة المتوسطية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية شمال الأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير و منطقة سوس، فضلا عن تناثر الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 24 و 28 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 24 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالوسط والجنوب وبعض الانخفاض بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان بالجنوب وسيصبح تدريجيا قليل الهيجان إلى هائج مابين طنطان والعيون، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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