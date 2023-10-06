على المباشر…الناشط الجزائري نكاز يسلم نفسه للشرطة الفرنسية

2023-10-06 / 23:49
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هبة بريس

سلّم الناشط الجزائري ورجل الأعمال رشيد نكاز نفسه للشرطة الفرنسية تنفيذا لأمر بالقبض الدولي عليه أصدره القضاء الفرنسي، وهو يصوّر كل ذلك على المباشر في صفحته على فيسبوك.

ووفق نص تفصيلي نشره على صفحته، فقد حكم القضاء الفرنسي غيابيا بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا مع حظر مدى الحياة من ممارسة الأنشطة التجارية، في 9 كانون الأول 2021، وهي الفترة التي يقول الناشط إنه كان فيها قيد الإقامة الجبرية في الجزائر ووجّه فيها 5 طلبات لمعارضة الحكم لكن القضاء الفرنسي لم يأخذها بعين الاعتبار.

ولم يكتف الحكم بذلك، فقد تم تغريم نكاز وزوجته بـ 40 ألف يورو لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4000 يورو يوميًا وحجز عقار في 13 جانفي 2022 وتجميد جميع حساباتهما المصرفية منذ 9 ديسمبر 2021. وعلق نكاز على كل ذلك، بالقول إن فرنسا أرادته رجلا فقيرا بعد أن كانوا يصفونه بالمليونير في فرنسا، وهو اليوم يعيش على الإعانات الحكومية.

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