اعتقال سيدة حاولت إرشاء الشرطة وتفتيش سيارتها يكشف الجريمة

2023-10-06 / 23:17
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هبة بريس

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الرحمة بولاية أمن الدار البيضاء، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيها، حسب مصدر أمني، على متن سيارة نفعية، وهي في حالة تلبس بنقل وحيازة مواد مخدرة، حيث أسفرت عملية التفتيش بداخل السيارة عن العثور بحوزتها على 370 غرام من مخدر الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، إضافة إلى سلاح أبيض وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفقا للمصدر ذاته، إلى أن المشتبه فيها حاولت إرشاء عناصر الشرطة، حيث عرضت عليهم مبلغ 300.000 درهم مقابل الامتناع عن القيام بمهامهم، خصوصا وأنها كانت تشكل أيضا موضوع مذكرة بحث وطنية في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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