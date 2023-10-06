عزل البرلماني “البوصيري” من منصبه بجماعة فاس والتحقيق معه متواصل

2023-10-06 / 22:27
0
هبة بريس _ فاس

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث لعمدة مدينة فاس بالجماعة الحضرية بالنفاذ المعجل.

وجاء قرار المحكمة الإدارية الذي مكن سلطات عمالة فاس من إبعاد المستشار عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الوردة من مهامه التمثيلية بجماعة فاس ومقاطعتها، عقب حكم نفس ذات المحكمة القطعي، والذي صدر الخميس ما قبل الأخير، 28 شتنبر الماضي، حيث شدد حكم المحكمة الإدارية حينها، على قرار بطلان الترخيص الذي منحته جماعة فاس والموقع من قبل النائب الثالث للرئيس عبد القادر البوصيري لفائدة شركة أمقران، مع ما يترتب عن هذا القرار من آثار قانونية، وهو ما وضع وزارة الداخلية و الوالي سعيد ازنيبر أمام مسؤولياته لربط المسؤولية بالمحاسبة، و ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن قرار المحكمة الإدارية بفاس، في مواجهة النائب الثالث للرئيس بجماعة فاس كما حددته وتحدثت عنه مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14.

كما أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.

و جاء هذا الحكم تزامنا مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المحنكة وبفضل خبرتها قررت ليلة الأربعاء الخميس، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية في ملف ” التلاعب بصفقات عمومية”.

واستمر التحقيق لساعات طويلة مع المعنيين، فيما تقرر إطلاق سراح كاتب جماعة فاس سفيان الادريسي ، مع الاحتفاظ بالبقية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ريثما يتم عرضهم على العدالة بالمنسوب إليهما .

هذا وتجدر الإشارة أن الراي العام الفاسي ينوه بمجهودات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والعدالة والوالي زنيبر، لربط المسؤولية بالمحاسبة، و هل سيتم التحقيق حتى مع مسؤولي الكتابة الخاصة للعمدة البقالي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال سيدة حاولت إرشاء الشرطة وتفتيش سيارتها يكشف الجريمة

اعتقال سيدة حاولت إرشاء الشرطة وتفتيش سيارتها يكشف الجريمة

2023-10-06 / 23:17
Photo of “لفتيت” يقارب انتشار مخدر” البوفا”ويكشف حصيلة التدخلات الأمنية

“لفتيت” يقارب انتشار مخدر” البوفا”ويكشف حصيلة التدخلات الأمنية

2023-10-06 / 22:46
Photo of الأمن الغذائي يجمع مهنيين بالمعرض الدولي لتربية المواشي بالدار البيضاء

الأمن الغذائي يجمع مهنيين بالمعرض الدولي لتربية المواشي بالدار…

2023-10-06 / 21:14
Photo of سؤال هذه الأيام …هل يشيع وهبي “الزنا” بالفنادق ؟

سؤال هذه الأيام …هل يشيع وهبي “الزنا” بالفنادق ؟

2023-10-06 / 19:44
Photo of ضعف تمثيلية القاضيات بمراكز المسؤولية ..وهبي يعدد الأسباب

ضعف تمثيلية القاضيات بمراكز المسؤولية ..وهبي يعدد الأسباب

2023-10-06 / 18:39
Photo of “الرداءة في الإخراج” أو تمرير “شراء أيام السجن”عبر الأغلبية البرلمانية

“الرداءة في الإخراج” أو تمرير “شراء أيام السجن”عبر الأغلبية…

2023-10-06 / 18:16
Photo of من 6 إلى 16 أكتوبر.. صرف أول دفعة من المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال

من 6 إلى 16 أكتوبر.. صرف أول دفعة من…

2023-10-06 / 17:00
Photo of فاس.. “البوندكاني الحاج العثماني” بائع المهيجات الجنسية في قبضة الأمن

فاس.. “البوندكاني الحاج العثماني” بائع المهيجات الجنسية في قبضة…

2023-10-06 / 16:02
Photo of بالفيديو.. صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين من الزلزال

بالفيديو.. صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين من…

2023-10-06 / 15:42
Photo of حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

حجز حوالي 40 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب…

2023-10-06 / 15:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق