عزل البرلماني “البوصيري” من منصبه بجماعة فاس والتحقيق معه متواصل

هبة بريس _ فاس

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل النائب البرلماني عبد القادر البوصيري بصفته النائب الثالث لعمدة مدينة فاس بالجماعة الحضرية بالنفاذ المعجل.

وجاء قرار المحكمة الإدارية الذي مكن سلطات عمالة فاس من إبعاد المستشار عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الوردة من مهامه التمثيلية بجماعة فاس ومقاطعتها، عقب حكم نفس ذات المحكمة القطعي، والذي صدر الخميس ما قبل الأخير، 28 شتنبر الماضي، حيث شدد حكم المحكمة الإدارية حينها، على قرار بطلان الترخيص الذي منحته جماعة فاس والموقع من قبل النائب الثالث للرئيس عبد القادر البوصيري لفائدة شركة أمقران، مع ما يترتب عن هذا القرار من آثار قانونية، وهو ما وضع وزارة الداخلية و الوالي سعيد ازنيبر أمام مسؤولياته لربط المسؤولية بالمحاسبة، و ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن قرار المحكمة الإدارية بفاس، في مواجهة النائب الثالث للرئيس بجماعة فاس كما حددته وتحدثت عنه مقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات 113.14.

كما أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب البرلماني البوصيري على توقيعه، يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير.

و جاء هذا الحكم تزامنا مع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المحنكة وبفضل خبرتها قررت ليلة الأربعاء الخميس، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية في ملف ” التلاعب بصفقات عمومية”.

واستمر التحقيق لساعات طويلة مع المعنيين، فيما تقرر إطلاق سراح كاتب جماعة فاس سفيان الادريسي ، مع الاحتفاظ بالبقية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ريثما يتم عرضهم على العدالة بالمنسوب إليهما .

هذا وتجدر الإشارة أن الراي العام الفاسي ينوه بمجهودات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والعدالة والوالي زنيبر، لربط المسؤولية بالمحاسبة، و هل سيتم التحقيق حتى مع مسؤولي الكتابة الخاصة للعمدة البقالي .

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