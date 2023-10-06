بينهم “حكيمي”..رابطة الدوري الفرنسي تعاقب 4 لاعبين من سان جيرمان

2023-10-06 / 22:02
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هبة بريس _ رياضة

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، معاقبة أربعة لاعبين بسبب إطلاقهم هتافات مسيئة ضد نادي مارسيليا بعد لقاء الفريقين في سبتمبر الماضي.

ويتعلق الأمر بكل من النجم ا أشرف حكيمي، وراندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، ولافين كورزاوا.

وخلال مباراة سان جيرمان ضد مضيفه مارسيليا (4-0) في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي في 24 سبتمبر الماضي، سُمع مشجعون لباريس سان جيرمان وهم يحتفلون بفوز فريقهم، مطلقين هتافات معادية موجهة إلى مارسيليا.

وأوردت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، أن لاعبين من باريس سان جيرمان شاركوا أيضا في الهتافات المسيئة.

وقامت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي باستدعاء أشرف حكيمي، وراندال كولو مواني، وعثمان ديمبيلي، ولافين كورزاوا لتقديم تفسيرات لما حدث في المدرجات والإهانات التي وجهت إلى مارسيليا.

وقالت إذاعة راديو “مونت كارلو”، إن اللجنة قررت إيقاف الرباعي المذكور لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ.

وأما بالنسبة للهتافات التي خرجت من مدرج “أوتيويل” بملعب “حديقة الأمراء” التي حملت إساءات ضد المثليين، فقد ترتب عليها إغلاق المدرج لمباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.

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