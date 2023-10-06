البطولة العربية للاندية لكرة السلة.. مواجهة مغربية في دور الثمن

هبة بريس _ رياضة

يواجه فريق جمعية سلا بعد غد الأحد فريق مجد طنجة برسم دور ثمن النهائي من البطولة العربية ال 35 للاندية لكرة السلة/رجال التي تحتضنها الدوحة ما بين 1 و 12 أكتوبر الجاري.

وستجرى المباراة بقاعة الريان على الساعة الواحدة والنصف زوالا بالتوقيت المغربي.

وسيواجه المنتصر في لقاء جمعية سلا ومجد طنجة ،في دور الربع، الفائز في مباراة المحرق البحريني ودينامو اللبناني.

وتمكن فريق مجد طنجة من العبور الى دور الثمن بفضل تفوق دجلة الجامعة العراقي اليوم الجمعة على الاتحاد الليبي في ختام مباريات الدور التمهيدي حيث مكنت هذه النتيجة فريق المجد من احتلال المرتبة الرابعة في مجموعته الرابعة.

أما فريق جمعية سلا فتأهل مساء أمس لدور ال 16 إثر تفوقه على الفتح السعودي بحصة (90-80) واحتلاله للمرتبة الاولى في المجموعة الثالثة وبالعلامة الكاملة.

وتأهلت أول أربعة أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي من البطولة، على أن تتواصل منافسات البطولة عن طريق إقصاء المنهزم حتى الدور النهائي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0