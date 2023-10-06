خلال لقائه مع أخنوش: ميلونشون يعرب عن إعجابه بطريقة تدبير المغرب لزلزال الحوز

2023-10-06 / 21:29
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هبة بريس _ الرباط

خلال استقباله من طرف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، عبر جون لوك ميلونشون، زعيم “فرنسا الأبية” الفرنسي، عن إعجابه بطريقة تدبير المغرب لتداعيات زلزال الحوز.

كما أعرب السياسي اليساري الفرنسي، عن إعجابه بالعمل المهم الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك، خاصة على مستوى التنوع الطاقي والطاقات المتجددة، مشيرا إلى “أن المغرب نموذج متفرد في تدبير ملفات الطاقة والاجهاد المائي والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية”.

من جهته، استعرض أخنوش، الأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة بقيادة الملك محمد السادس، ومنها على الخصوص ورش الحماية الاجتماعية. وقد حضر اللقاء كل من القياديين التجمعيين راشيد الطالبي العلمي، ومحمد أوجار، ومصطفى بايتاس، وزينة شاهيم، بينما كان ميلونشون الذي يقوم بزيارة لبلادنا، مرفوقا بكل من فريدة عمراني، جابريل أمار.

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