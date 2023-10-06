الأمن الغذائي يجمع مهنيين بالمعرض الدولي لتربية المواشي بالدار البيضاء

هبة بريس _ الرباط

يتجه مهنيو قطاع تربية المواشي، الى العمل على التنزيل الفعلي لرؤية الملك في تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير الدعم الحكومي و دعم الابتكار و البحث العلمي و خلق شراكات للرفع من قدرات قطاع المواشي في المغرب، من خلال إقامة المعرض الدولي لتربية المواشي المزمع عقده بالدار البيضاء ما بين من 21 الى 24 نوفمبر 2023، معتبرين أنه حدث أساسي لقطاع تربية المواشي في المغرب.

ويعتبر منظمو التظاهرة على أن هذا المعرض سيمكنهم من تعزيز التقدم التكنولوجي، وتعزيز تبادل المعرفة وتعزيز التعاون الدولي، كما أنه سيساهم في تحسين ممارسات التربية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، معتبرين أنه بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجسد هذا الحدث التزام المغرب بالتنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية.

و أشار المنظمون، الى أن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورا حاسما في الأمن الغذائي بالمغرب، من خلال الترويج لتطوير تقنيات التربية الحديثة والمستدامة، حيث سيساعد المعرض على زيادة إنتاج اللحوم والحليب والبيض وغيرها من المنتجات الحيوانية الأساسية لتلبية الاحتياجات الغذائية لسكان المغرب المتزايدين. بالإضافة إلى ذلك، تشجع على تبني الممارسات الزراعية الجيدة لضمان جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وبالتالي تعزيز ثقة المستهلك، و يشكل الملتقى الدولي لتربية المواشي، حدثا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية في المغرب وكذلك للأمن الغذائي الوطني.

ويشكل هذا المعرض الذي سيقام بالدار البيضاء من 21 الى 24 نوفمبر 2023، الذي ينظم تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، منصة فريدة لمهنيي الثروة الحيوانية والباحثين والمربين والفاعلين في القطاع من أجل تعزيز التقدم التكنولوجي وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الدولي. و حول تعزيز التقدم التكنولوجي في قطاع الثروة الحيوانية، أكد المنظمون أن المعرض الدولي للثروة الحيوانية فرصة استثنائية للشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال لعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية. يتم عرض المعدات الحديثة وتقنيات التربية المبتكرة والحلول المستدامة في هذا الحدث.

و سيتمتع الزوار بفرصة اكتشاف أحدث الاتجاهات في التربية واكتساب المعرفة القيمة لتحسين ممارساتهم، حيث يجمع المعرض خبراء وطنيين ودوليين يشاركون معارفهم وخبراتهم خلال المؤتمرات والموائد المستديرة وورش العمل، كما تتيح هذه التبادلات للمشاركين إثراء مهاراتهم والتعلم من التجارب الناجحة للبلدان الأخرى وتطوير شراكات استراتيجية، ويساهم التعاون الدولي الذي يكرسه المعرض في تحسين ممارسات التربية بالمغرب من خلال الاستلهام من أفضل الممارسات العالمية.

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