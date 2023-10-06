سؤال هذه الأيام …هل يشيع وهبي “الزنا” بالفنادق ؟
خرج وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتصريح صادم حول الحريات الفردية، بعد أفصاحه عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج،
وهبي يومه الأربعاء 04 أكتوبر 2023 قال، في لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة”، واعتبر وزير العدل أن هذه “جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا: “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.
وفي نفس الاتجاه قال وهبي : “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.
تصريحات وهبي أعلاه افرزت سؤالا ظل يتكرر هذه الايام في كل النقاشات ويتمحور حول رغبة الوزير في إشاعة الزنا بالفنادق التي ستتحول بدون شك إلى اوكار للفساد والزنا وهو ما يتعارض مع دستور المملكة الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة اسلامية
السؤال الذي سمعناه في اكثر محطة وهو القائل ..هل يريد وهبي إشاعة الزنا بالفنادق يقابله أكثر من رأي غير أن الإجماع يصب في أن وهبي يطارد الرضائية ويحاول حمايتها دون ان يلتفت إلى النتائج السلبية المتوقعة .
وفي كل جواب جواب عن نفس السؤال ..يعم الإستياء من تصريحات وهبي الخطيرة المتناقضة مع الأعراف الإجتماعية للمغاربة فيما يسجل البعض بارتياح كبير أن هذا الدفع لن يكون محط اجماع لكونه استباحة أولية لما حرم الله ..
ولا يكاد ينتهي اي نقاش حتى يقر البعض أن وهبي يحاول نشر الفساد باسم الحداثة التي إن جرى تنزيلها بهذا الشكل على أرض الواقع سيزداد الوضع الأخلاقي تدهورا وسيكون المغاربة على موعد مع ” الميوعة والرخص ” في ابشع صورهما
10 تعليقات
هذا الشخص يريد نشر الدعارة بشكل قانوني ويجب طرده لأنه تجاوز حدوده دون عقاب
كلامه معقول و في الصميم، مغرب الامس ليس بمغرب اليوم
عوض محاربة الفساد والفاسدين نسمع أشياء غريبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة
هدا الفاسد ، ماذا تنتظرون منه . اشك في ديانته. انه تحدىا شرع الله يشرع من تلقاء نفسه دون حسيب و لا رقيب . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
هدا الغبي خاصو يتحاكم. الله يعطيه شي مصيبة باش يتبلا شويا
Une femme qui fuit un mari violent et qui n’a d’autre refuge que de se cacher dans un hôtel en attente d’une réponse de la police
سياسيا لست معه…لكن في هذآ الموضوع اؤيده وهو على حق…فقط بعض المتنطعين يزايدون و ينافقون كانهم إخوان مسلمون وهم يمارسون مايسمونه بالزنا وإذا لم يمارسوا فهم لم تتم لهم الفرص…كفى من النفاق…ولا اكراه في الدين… وإذا صدر قانون هكذا فسيظهرون ان كانوا فعلا مسلمين….والفنادق تستقبل غير المسلمين دون عقد فلماذا يفرض على المسلمين ؟
اللهم من يريد اشاعة الفاحشة في المسلمين فابتله في عرضه وعرض أبنائه
الفساد الأسري سيزداد بقوة إذا قامو بهذه الجريمة التي تسيئ إلى المجتمع المغربي